Oroville students named to first quarter Honor Roll

OROVILLE – Oroville High School has announced the names of students who have earned a spot on the first quarter Honor Roll. They are as follows:

Seniors

4.0

Spencer Martin

3.5-3.99

Andrew Del Rosario

Sage Sarmiento

3.0-3.49

Darin Cech

Jamen Griffin

Gilberto Hernandez-Delgado

Nicholas Hugus

Anthony Jamison

Graci Maddox

Mikayla Rounds

Merrick Sharratt

Juniors

3.5-3.99

Edwin Garcia

Georgia Weaver

3.0-3.49

Brooklyn Bilbruck

Miguel Juarez

James Kersey

Jose Nemecio

Jaxon Rise

David Ray

Sophomores

4.0

Emily Grunert

Mykensie Hugus

Miko Marcille

Samantha Turner

3.5-3.99

Carson Allie

Nelsie Avelino

Emma Bocook

Victori Castrejon

Melinda Clark

Isabel Galvan

Hailey Hughes

Javoni Jamison

Julian Lopez

Madelyn Martin

Michael Oaks

Tristan Poff

Esmeralda Valverde

3.0-3.49

Easton Anderson

Tyler Charnholm

Emily Cox

Olivia Finsen

Lexi Hamilton

Kaylene Long

Gabriel Montes

Emily Rawley

Angel Rosales

Casey Todd

Lerain Wallace

Freshman

4.0

Odin Finsen

Paul Fuchs

Trevor Miller

3.5-3.99

Savannah Berg

Kaylee Clough

Kyra Koepke

Katelynn Maynard

3.0-3.49

CC Cervantes

Oscar Cervantes

Gracie Hill

Noah Johnson

Madison Miller

Victor Segura

Hailey Smither

Joanne Sutton

8th Grade

4.0

Mackayla Clark

3.5-3.99

Kylie Acord

Kylar Anderson

Terika Brasher

Addison Calico-Fray

Marta Capote

Matthew Donaglia

Sienna Guzman

David Johnson

Tapanga Mendoza

Diana Mendoza

Alondra Montes

Sierra Moser

Skyler Noel

Wyatt Sherrer

Tommy Spikes

Reagan Whiteaker

3.0-3.49

Dominic Corbin

Melissa Cervantes

Kaylee Fox

Isai Layata

Isaaih Godinez

Jordy Gomez

Jonathan Lara

Florelda Orozco

Veronica Perez-Torres

Kyra Rounds

Meredith Wisdom

7th Grade

3.5-3.99

Brylee Bolin

Angel Fulmer

Sebastian Goeden

Araceli Esquivel

Amara Hayworth

Faith Hamilton

Isaac Hill

Gracy McNeil

Kadence Ovitt

Trai Ovitt

Carmen Rhoton-Cook

Omar Rosales

Isabel Stokes

Gracie Wisdom

3.0-3.49

Esmeralda Bejar

Emmalou Brasher

Yonatan Castrejon

Marlene Corrales

Lucia Corona

Calista Fray

Koda Hirst

Cintia Morales

Kimberly Nelson

Lauren Rawley

Jose Sanchez

Maya Spikes

Kylee Titus