Update: 19 cases of whooping cough in Okanogan County public health officials warn

OKANOGAN – Okanogan County Health Department officials say 19 people in the county have whooping cough – up from 9 last week. The health department urges families to make sure everyone in your home is up to date on whooping cough vaccine to help prevent this serious illness. Getting vaccinated is the best way to prevent whooping cough. While some vaccinated people may still catch it, their illness is usually much milder than in an unvaccinated person.

Whooping cough spreads very easily from person to person. Because it usually starts off like a cold, people who have whooping cough may not know they’re spreading it. And it can be deadly, especially for infants. Anyone with a persistent cough, especially if it includes fits of coughing or causes vomiting, should seek medical care. Anyone with a cough should avoid being around infants.

Babies who get whooping cough can have dangerous complications, like pneumonia, convulsions (uncontrolled shaking), and brain damage. That’s why it’s especially important for pregnant women to get a Tdap shot in their third trimester, and for people who spend time with babies to be up to date on their whooping cough vaccine, too. Check with your healthcare provider to find out what vaccines you may need.

Learn how to prevent whopping cough on the Department of Health’s whooping cough webpage, or the Centers for Disease Control and Prevention. Information in Spanish is also available. If you are concerned about symptoms in yourself or a family member, contact a healthcare provider. End.

Spanish Translation:

Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Okanogan dicen que 19 personas en el condado tienen tos ferina, nueve casos nuevos desde la semana pasada. El departamento de salud insta a las familias a asegurarse de que todos en su hogar estén al día con la vacuna contra la tos ferina para ayudar a prevenir esta grave enfermedad. Vacunarse es la mejor manera de prevenir la tos ferina. Si bien algunas personas vacunadas aún pueden contraerla, su enfermedad suele ser mucho más leve que en una persona no vacunada. Los bebés que contraen la tos ferina pueden tener complicaciones peligrosas, como neumonía, convulsiones (temblores incontrolados) y daño cerebral. Es por eso que es especialmente importante que las mujeres embarazadas reciban la vacuna Tdap en su tercer trimestre y que las personas que pasan tiempo con bebés también estén al día con su vacuna contra la tosferina. Consulte con su proveedor de atención médica para averiguar qué vacunas puede necesitar. Cualquier persona con tos persistente, especialmente si incluye ataques de tos o vómitos, debe buscar atención médica. Cualquier persona con tos debe evitar estar cerca de los bebés.

Okanogan County Public Health

http://www.okanogancounty.org/ochd/index.htm

1234 South 2nd Avenue P.O. Box 231 Okanogan, WA 98840 (509) 422-7140 TDD (800) 833-6388

Aprenda cómo prevenir la tos ferina en la página web del Departamento de Salud contra la tos ferina o en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Si usted o un familiar tiene algunos de los síntomas y está preocupado, comuníquese con un proveedor de atención médica. Para más información contáctese con: Salud Pública del Condado de Okanogan Lauri Jones, MN. 509- 422-7158

See also: Whopping Cough